Врио белгородского губернатора заложил первый камень музея в память ликвидаторов ЧАЭС

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заложил первый камень культурно-образовательного музейного центра, посвященного героям-чернобыльцам

«Сегодня исполняется 35 лет с трагического дня, когда произошла крупнейшая в истории человечества авария на Чернобыльской АЭС. В числе нескольких российских регионов, которых накрыло радиационное облако, была и Белгородская область. Мы будем всегда помнить об этой трагедии», - сказал Вячеслав Гладков.

Радиационное воздействие получили более 80 населённых пунктов в нескольких муниципальных образованиях Белгородской области. Больше трёх тысяч жителей области работали в зоне отчуждения. За проявленные мужество и героизм большинство из них удостоены государственных наград. Сегодня в регионе проживает более 1400 ветеранов-чернобыльцев. В их числе – 31 житель Волоконовского района.

Решение об увековечивании памяти героев-чернобыльцев было принято Общественной палатой Российской Федерации совместно с Союзом «Чернобыль» России. Проект будет выполнять не только мемориальные задачи, но станет «точкой притяжения» регионального уровня для паломников и туристов.

Уже разработан проект многофункционального дома-музея с амфитеатром и смотровыми площадками. Второй этаж центра будет отдан под музейную экспозицию, рассказывающую об аварии на Чернобыльской АЭС и о подвиге героев-ликвидаторов. Выставка будет сочетать материальные артефакты с виртуальной экспозицией, в том числе в формате виртуальной реальности.

Здесь также будет проведено комплексное благоустройство.

Музей разместится на территории храма Спаса Нерукотворного, который был построен в 2019 году.

Почетной участницей закладки первого камня стала руководитель Фонда по созданию Мемориального комплекса, посвященного ликвидаторам ЧАЭС Ирина Сорокина.

Строительство музейного комплекса начнётся уже в этом году и полностью завершится в 2022 году.