В Иране за сутки скончалось рекордное число человек

В Иране за сутки от коронавируса скончались 496 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.

За прошедшие 24 часа также выявили 21 тысячу заражений. Таким образом, с начала пандемии в стране заболели 2,41 миллиона человек, из которых 70 тысяч пациентов скончались.

Власти Ирана ввели ограничительные меры, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Например, граждане обязаны носить маски, а массовые мероприятия остаются под запретом.

В мире коронавирусом заразились почти 148 миллионов человек, скончались 3,1 миллиона пациентов.

Ранее ученые новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) спрогнозировали через несколько лет резкий всплеск сердечно-сосудистых заболеваний из-за синдрома выгорания.

«Синдром выгорания» — это совокупность негативных симптомов, включая физическое истощение и чувство безнадежности.