Секретные документы о Чернобыльской катастрофе опубликовали на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Вид на Чернобыльскую АЭС, август 1986 года Вид на Чернобыльскую АЭС, август 1986 года
Вид на Чернобыльскую АЭС, август 1986 года
Игорь Костин/РИА «Новости»

Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС. В них, в частности, говорится, что радиационные выбросы на станции случались и раньше, сообщает РИА «Новости».

«Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир — помнить ее последствия. Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад «наверх» о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуации почти 45 тыс. жителей Припяти и прилегающих районов», — говорится в сообщении СБУ.

Как отмечают в СБУ, в обнародованных материалах идет речь о ранее неизвестных фактах — например, авариях на ЧАЭС до 26 апреля 1986 года и оценке радиоактивности станции как в 60 раз превышающей взрывы в Хиросиме и Нагасаки. Утверждается, что в 1982 году на 1-ом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ.

«Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках», — отметили в СБУ.

Согласно документам, КГБ еще в 1983 году было известно, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки». Уже на следующий день после взрыва атомного реактора, 27 апреля 1986 года, был составлен список «неблагонадежных» жителей Припяти и иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС.

В июле того же года была издана директива, засекречивающая все детали аварии на электростанции, в частности, ее причины, детали разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, подробности работ по ликвидации, масштабы заражения и прочее.

Взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Авария считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики как по экономическому ущербу, так и по масштабу заражения радиацией и количеству пострадавших от ее воздействия людей. Посмотреть на архивные снимки крупнейшей технологической катастрофы XX века и ее последствия можно в фотогалерее «Газеты.Ru».