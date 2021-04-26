Секретные документы о Чернобыльской катастрофе опубликовали на Украине

Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС. В них, в частности, говорится, что радиационные выбросы на станции случались и раньше, сообщает РИА «Новости».

«Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир — помнить ее последствия. Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад «наверх» о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуации почти 45 тыс. жителей Припяти и прилегающих районов», — говорится в сообщении СБУ.

Как отмечают в СБУ, в обнародованных материалах идет речь о ранее неизвестных фактах — например, авариях на ЧАЭС до 26 апреля 1986 года и оценке радиоактивности станции как в 60 раз превышающей взрывы в Хиросиме и Нагасаки. Утверждается, что в 1982 году на 1-ом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ.

«Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках», — отметили в СБУ.

Согласно документам, КГБ еще в 1983 году было известно, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки». Уже на следующий день после взрыва атомного реактора, 27 апреля 1986 года, был составлен список «неблагонадежных» жителей Припяти и иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС.

В июле того же года была издана директива, засекречивающая все детали аварии на электростанции, в частности, ее причины, детали разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, подробности работ по ликвидации, масштабы заражения и прочее.

Взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Авария считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики как по экономическому ущербу, так и по масштабу заражения радиацией и количеству пострадавших от ее воздействия людей. Посмотреть на архивные снимки крупнейшей технологической катастрофы XX века и ее последствия можно в фотогалерее «Газеты.Ru».