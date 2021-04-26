Мишустин потребовал ликвидировать третьи смены в школах России

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал в кратчайшие сроки ликвидировать обучение в третью смену в школах страны. Об этом он сказал в понедельник, 26 апреля, на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

«Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее, и не только в этом субъекте Российской Федерации», — сказал председатель правительства.

Он добавил, что кабмин помогает в решении данного вопроса.

По итогам своей поездки в Республику Чечня Мишустин сказал, что в регионе делается многое для того, чтобы молодые люди могли проявить свои таланты, получить хорошее образование и профессию, заниматься перспективными проектами.

Ранее сообщалось, что появилось расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов общеобразовательных школ в 2021 году.