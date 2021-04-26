Украинца посадили на Кубани за попытку купить запчасти к С-300

Краснодарский краевой суд приговорил к 10 годам колонии гражданина Украины А.В. Марченко по обвинению в шпионаже, он пытался купить в России за $163 тыс. запчасти для зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу безопасности России.

По данным ФСБ, мужчина в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание приобрести на российской территории клистроны — запчасти, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300.

Секретные изделия необходимо было в дальнейшем передать украинскому спецэкспортеру военной техники – государственной компании «Укроборонсервис». Посредником выступила фирма в Македонии. В апреле 2019 года Марченко арестовали.

«Получены исчерпывающие доказательства причастности иностранца к деятельности украинской разведки, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ, которые явились основанием для вынесения судебного решения», — говорится в сообщении ФСБ.

Деньги, которые получил украинец, конфисковали в российскую казну.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.