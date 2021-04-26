В Москве выявили подпольные типографии по подделке документов для мигрантов

В Москве выявили пять подпольных типографий, которые изготавливали поддельные документы для мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ в международном аэропорту Домодедово вместе со следователями и росгвардейцами пресекли деятельность «организованной преступной группы, осуществлявшей легализацию иностранных граждан на территории РФ». Также были выявлены пять подпольных типографий.

У задержанных изъяли более 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций, медицинских учреждений, больше 2,5 тысяч бланков паспортов, водительских прав, миграционных карт, патентов на осуществление трудовой деятельности и других документов.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова уточнила, что обыски прошли по 11 адресам.

«Для проверки на причастность к совершению указанного преступления в территориальное подразделение ведомства были доставлены 16 человек. Пять из них задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и запрета определенных действий», — рассказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация незаконной миграции организованной группой» и «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов и печатей».