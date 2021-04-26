Генпрокуратура: в картельном сговоре находятся 20% поставщиков лекарств

В картельном сговоре находятся 20% поставщиков медицинских препаратов. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, передает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседании президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании.

По словам Буксмана, картельный сговор в сфере поставок лекарств ведет к дополнительным расходам бюджета страны, рискам заключения антиконкурентных сделок, связанных с участием в аукционах аффилированных лиц, заинтересованных в сохранении максимальной цены.

Он также добавил, что нечестная деятельность поставщиков лекарственных средств зафиксирована в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли России прокомментировали появившиеся сообщения фармацевтов о возможной нехватке лекарств в России из-за введения ведомством правила «второй лишний» для госзакупок лекарств.

Так, фармацевты предупреждали россиян о риске дефицита льготных лекарств на фоне установления преференций для части фармпроизводителей.