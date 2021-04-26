В Москве пятиклассница обратилась в полицию после избиения пьяным отцом

Московские полицейские организовали проверку по факту избиения пьяным мужчиной своей 11-летней дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратилась одиннадцатилетняя ученица пятого класса, которая сообщила о том, что пьяный отец ударил ее, после чего у нее произошло кровотечение из носа», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что объяснить поступок отца школьница не смогла.

Девочка вместе с матерью была направлена в травмпункт НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где у нее диагностировали поверхностную травму носа. После оказания медпомощи пострадавшую отпустили.

Ранее в столице пьяный отец избил 15-летнего сына. Школьника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы, груди и руки.