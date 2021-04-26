Дети повредили девять захоронений на кладбище в Приамурье

В Амурской области двое детей повредили захоронения на кладбище, сообщает УМВД России по Амурской области.

Полицейские узнали о повреждении нескольких захоронений в поселке Серышево из соцсетей.

«С целью проверки на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась. Полицейские обнаружили повреждения порядка 9 мест захоронений», — рассказали в ведомстве.

К повреждению оказались причастны двое несовершеннолетних 2010 года рождения, в отношении их родителей были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Также решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.

Ранее в Петербурге задержали вандала, осквернившего фигуры ангелов на кладбище. Отмечается, что злоумышленник на протяжении нескольких лет специально приходил на кладбище, чтобы повреждать надгробные фигуры ангелов.