Дети повредили девять захоронений на кладбище в Приамурье
В Амурской области двое детей повредили захоронения на кладбище, сообщает УМВД России по Амурской области.
Полицейские узнали о повреждении нескольких захоронений в поселке Серышево из соцсетей.
«С целью проверки на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась. Полицейские обнаружили повреждения порядка 9 мест захоронений», — рассказали в ведомстве.
К повреждению оказались причастны двое несовершеннолетних 2010 года рождения, в отношении их родителей были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Также решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.
Ранее в Петербурге задержали вандала, осквернившего фигуры ангелов на кладбище. Отмечается, что злоумышленник на протяжении нескольких лет специально приходил на кладбище, чтобы повреждать надгробные фигуры ангелов.