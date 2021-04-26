В Германии выступили за признание сделанных за рубежом прививок «Спутником V»

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал власти Германии признать прививки от коронавируса нового типа, сделанные за рубежом, даже в случае, если вакцины не прошли сертификацию в Европейском союзе. Его слова приводит ТАСС.

Предложение премьера распространяется, в частности, на прививки российской вакциной «Спутник V».

«Мы надеемся, что «Спутник V» будет допущен в Европе. Тогда вопрос больше не будет стоять, но до этого момента мы нуждаемся в соответствующем регулировании. Мы <...> должны признать прививки, сделанные в других государствах», – подчеркнул Кречмер.

Ранее саксонский премьер-министр сообщил, что Германия намерена летом текущего закупить 30 млн доз российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» в случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит использование препарата на территории Евросоюза.

На данный момент российская вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» не прошла сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств. При этом несколько стран Евросоюза одобрили ее применение до получения одобрения регулятора.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».