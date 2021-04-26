Роспотребнадзор рассказал об использовании масок в жару

Ношение защитной маски в жару не может существенно нарушить теплообмен и привести к тепловому удару, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может», – подчеркнули в ведомстве.

При этом Роспотребнадзор отмечает, что в жару маски следует менять чаще, так как они быстрее становятся влажными и теряют свою эффективность. При этом летом стоит отказаться от масок темного цвета, а также оставлять открытыми другие участки тела и носить легкие головные уборы для обеспечения нормального теплообмена.

В России в настоящее время продолжает действовать всеобщий масочный режим, введенный в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Граждане обязаны носить маски и перчатки в местах массового пребывания людей.

Ранее россияне оценили возможность бессрочного масочного режима.

За весь период пандемии COVID-19 в России зафиксировано более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 108 тысяч — с летальным исходом. Полностью выздоровели более 4,3 млн человек.