Ученый назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Индии

За рост заболеваемости COVID-19 в Индии ответственны «британский», «южноафриканский» и «бразильский» штамм коронавируса и его вариант с двойной мутацией. Об этом заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх, передает РИА «Новости».

«В Пенджабе мы обнаружили, что «британский» штамм был основным вариантом. В Махараштре вариант B.1.617 (вариант с двойной мутацией) составляет более 50%», — сказал он.

По словам эксперта, в Дели растет число случаев заражения «британским» штаммом.

«Мы наблюдаем рост с 28% образцов, имеющих «британский» штамм во вторую неделю марта, до 50% в последнюю неделю марта, и если мы просто попытаемся соотнести всплеск, который мы наблюдаем в Дели, я думаю, что он напрямую коррелирует с типом варианта, который мы наблюдаем», — сказал Сингх.

При этом эксперт отметил, что несмотря на распространение различных штаммов, в целом число заражения ими остается небольшим.

Ранее Индия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации от коронавирусной инфекции.