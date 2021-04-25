Мужчина упал на пути в столичном метро

В Московском метро мужчина упал на пути на станции «Южная». Об этом сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

«Сегодня на станции «Южная» мужчина упал на пути. Благодаря молниеносной реакции машиниста он остался жив. Но такие чрезвычайные ситуации могут привести и к более печальным последствиям», - говорится в сообщении.

Также Дептранс призвал горожан быть внимательными на станциях и не стоять близко к платформе.

Отмечается, что движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график.

Ранее сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро отсутствует движение поездов от «Боровицкой» до «Нагорной» из-за человека, который упал на пути. Корреспондент «Газеты.Ru» сообщал, что, предположительно, человек упал на пути на станции «Тульская». По его словам, на станции находится большое количество людей.

До этого в московском метро мужчина упал на пути под прибывавший поезд и погиб.