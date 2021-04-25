В Москве в воскресенье ожидается до +10 °C

В Москве в воскресенье, 25 апреля, ожидается до +10°C, сообщают «Метеоновости».

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами дождь. Температура воздуха в столице поднимется до +8...10°C, по области — до +6...11°C.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 13-18 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.