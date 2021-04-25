Премьер Ирака приказал задержать директора больницы, в которой погибли пациенты

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи дал поручение задержать директора госпиталя Ибн Хатиб в Багдаде, в котором из-за взрыва кислородного баллона и последующего пожара погибли свыше двадцати человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьера.

«Аль-Каземи поручил немедленно провести расследование причин трагедии <…> Будет проведено расследование в отношении директора больницы, директора службы безопасности и лиц, ответственных за техническое обслуживание оборудование в больнице. До конца расследования они будут задержаны», — заявили в канцелярии.

Между тем, число жертв пожара, по разным данным, выросло с 23 до 28 или до 30-45 человек. Число в 28 пациентов называет иракский телеканал «Диджля», 30-45 человек — иракская комиссия по правам человека, которая потребовала отставки министра здравоохранения Ирака, Хасана Мухаммеда.

Ранее в госпитале Ибн Хатиб, который расположен на юго-востоке иракской столицы, произошел взрыв кислородного баллона, который спровоцировал пожар. В госпитале проходят лечение больные коронавирусом, все пациенты были эвакуированы в другие медучреждения.