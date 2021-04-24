Итальянский публицист назвал бесполезными попытки надавить на Россию

Запад поддержал Алексея Навального, чтобы усилить геополитическое давление на Россию, но до сих пор не осознал, насколько это бесполезно, считает итальянский публицист Стефано Верноле.

«Мне кажется, мировая история должна была научить Европу тому, что чем больше давишь на Россию, тем сильнее она становится», — отмечает Верноле.

«Настоящий вопрос: нужна ли Европе вся эта борьба с Россией? Мне кажется совершенно очевидным, что это никому не нужно. От этого сравнения проигрывают экономики наших стран, в первую очередь Италии. Россия может выдержать наше давление – это стало ясно, в течение многих лет. Так не лучше ли начать улучшать отношения с Россией? Геополитическая ситуация и без того очень сложная, и наши страны должны объединяться, а не противостоять друг другу», — уверен Верноле.

«Пришло время для Европы и так называемого Запада понять одну простую вещь: русские не потерпят давления на свою страну. Каждый раз, навязывая им «западные ценности», публично и массово поощряя некоторых политиков, мы повторяем одну и ту же ошибку и получаем обратный эффект», — констатировал публицист.

«Все попытки Запада прийти на российскую землю закончились неудачно для них обоих. У россиян, конечно, добрая душа, но у них хорошая память», — напомнил Верноле.