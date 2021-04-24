В Ленобласти застрелили человека на кладбище, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 24 апреля на кладбище в деревне Черенцево под Киришами.

О случившимся в полицию сообщил мужчина, который пришел вместе с ребенком покрасить надгробие. В нескольких метрах от них двое мужчин рыли могилу, после чего раздался выстрел. Обернувшись, он увидел, что один из рывших могилу мертв. Испугавшись, очевидец схватил ребенка и побежал к трассе. По его мнению, неизвестный с ружьем продолжает оставаться на кладбище.

Ранее в Ленобласти убили мужчину после его просьбы надеть маски в автобусе.