Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую женщину рано утром в субботу, 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы, передает агентство «Москва».

Инцидент произошел в районе Краснопресненской набережной.

Спасатели обнаружили в 5,3 км от поисково-спасательной станции «Ленинские горы» тонущую женщину. Пострадавшую подняли из воды на борт катера.

Отмечается, что 28-летнюю пострадавшую доставили к ближайшему пирсу и передали медикам. Женщина не рассказала, как и почему оказалась в воде.

Ранее сообщалось, что в столице 19-летний мужчина упал в Москву-реку с Крымского моста, его спасли.