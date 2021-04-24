В России хотят ввести электронные патенты для трудовых мигрантов

В России могут ввести патент с электронным носителем информации для трудовых мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Патент могут ввести на всей территории страны, опираясь на федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Документ позволяет взаимодействовать федеральным органам исполнительной власти в сфере внутренних дел и отдельному субъекту РФ.

Как уточнили в пресс-центре, в настоящее время для введения электронных патентов на работу для иностранцев готовится соответствующая нормативная база.

МВД уже разрабатывает проект приказа, предусматривающий введение электронных патентов на работу для граждан из других стан в Москве.

Отмечается, что финансирование расходов, связанных с введением в столице электронного патента, будет осуществляться без привлечения средств федерального бюджета.

Ранее в МВД сообщали, что мигрантов обяжут регистрироваться в электронных реестрах.