Мясников рассказал о самом опасном жире в теле человека
Арнольд Мухин
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самый опасный жир в теле человека находится в области живота.
В эфире телеканала «Россия 1» телезрительница предположила, что самый опасный жир находится в районе сердца, однако Мясников не согласился с ее словами.
«На самом деле, на животе. Если человек равномерно покрыт жиром, это не так опасно», — рассказал доктор.
Специалист уточнил, что на животе образуется не только наружный жир, но и сальник, что ведет к ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и другим проблемам.
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