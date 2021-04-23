Бывшего министра Абызова госпитализировали из СИЗО с пневмонией

Арестованного бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская тишина» с пневмонией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена московской ОНК Ольгу Дружинину.

«COVID-19 пока не подтвердился, заболевание проходит в легкой форме», — уточнила Дружинина.

По словам правозащитницы, температуру Абызова уже получилось стабилизировать.

Ранее Михаила Абызова поместили в СИЗО. Его обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности. Как сообщали следователи, Абызов заработал деньги, нарушив антикоррупционное законодательство.

Кроме того, суд взыскал с Абызова более 32 млрд рублей. Также адвокат экс-министра признал, что собирался помочь в передаче взятки.

В августе 2020 года СК России завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и предъявил ему и 11 его сообщникам окончательное обвинение.