Оперштаб: решение о числе рейсов на курорты Египта будет объявлено в мае

В мае будет объявлено решение о числе рейсов из России в египетские курорты — Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Там указали, что данный вопрос будет решен на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

«О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года», — сказано в сообщении.

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Также заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби сообщила, что страна готова принять туристов из России и предложить им различные виды отдыха.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» в результате теракта. Лайнер совершал рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В 2018 году были возобновлены полеты из Москвы в Каир. Однако чартерные рейсы на курорты Египта — в Шарм-эш-Шейх и Хургаду — так и оставались под запретом по соображениям безопасности.