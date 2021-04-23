Посол Египта в РФ: дата возобновления полетов пока не известна

Посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что точной даты возобновления полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх пока нет, сообщает «Интерфакс».

«Я не знаю, пока нет», — ответил Наср журналистам.

Также дипломат отметил, что в данный момент обсуждение этого вопроса продолжается.

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Также заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби сообщила, что страна готова принять туристов из России и предложить им различные виды отдыха.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» в результате теракта. Лайнер совершал рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В 2018 году были возобновлены полеты из Москвы в Каир. Однако чартерные рейсы на курорты Египта — в Шарм-эш-Шейх и Хургаду — так и оставались под запретом по соображениям безопасности.