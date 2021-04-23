Более 50 человек арестованы и свыше 100 ранены при столкновениях в Иерусалиме

Израильская полиция задержала более 50 человек во время столкновений ультраправых евреев из организации «Лехава» с арабами в Иерусалиме в ночь на пятницу, 23 апреля. Об этом сообщает издание «Едиот ахронот».

«Мы пришли сюда сегодня вечером (в четверг, 22 апреля — ред.), чтобы прояснить для каждого, кто думает иначе: Иерусалим наш!» — заявил глава «Лехавы» Бен-Цион Гопштейн.

При этом, как отмечает издание, арабские протестующие, преимущественно палестинцы, бросали камни в своих оппонентов, зажигали фейерверки и оскорбляли полицейских.

Правоохранители разгоняли протестующих с помощью слезоточивого газа и шумовых гранат.

Согласно информации Красного креста, во время протестов ранения получили 105 палестинцев. Среди полицейских пострадали 20 человек.

Напряжение между ультраправыми евреями и арабами связано с тем, что сейчас идет Рамадан — месяц, когда мусульмане соблюдают строгий пост, не едят и не пьют от восхода солнца и до заката.