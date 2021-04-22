Дегтярёв взял на личный контроль расселение бараков в Хабаровске

Михаил Дегтярёв поручил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку разработать и представить детальную программу переселения людей из бараков на проспекте 60-летия Октября. Это необходимо для получения дополнительного федерального финансирования.

Михаил Дегтярёв договорился о выделении региону еще 2 млрд руб. из федерального бюджета. Первый транш объемом 300 млн руб. поступит в регион уже в этом году.

«Проспект 60-летия Октября известен аварийными бараками. Люди в 21 веке живут в нечеловеческих условиях. Это позор Хабаровска. Но решение найдено. Совместно с Министерством строительства России и Фондом содействия реформированию ЖКХ мы нашли средства – более 2 млрд руб. пойдёт на отселение людей из аварийного жилья на проспекте 60-летия Октября. 300 млн придут уже в этом году», - цитирует Дегтярёва «Восток Медиа».

Однако чтобы получить дополнительное финансирование, необходимо на муниципальном уровне разработать программу расселения аварийного жилья.

«Деньги пойдут транзитом – через край в город. В этой связи я прошу администрацию Хабаровска подготовить детальную, по каждой семье, со сроками, с квадратными метрами программу отселения людей из бараков на проспекте 60-летия Октября», - обратился к городским властям врио губернатора.

Ответственность за исполнение данного поручения Михаил Дегтярёв возложил на мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

«Спрашивать будем строго», - подчеркнул глава региона.