Европейский курорт Мадейра объявил об открытии границ для россиян

В Ассоциации туроператоров (АТОР) России рассказали, что Мадейра первым из регионов Португалии открыла «зеленый коридор» для туристов со всего мира, в частности для россиян. Об этом сообщается на сайте АТОР.

По информации института туризма Португалии в Москве, курорт готов принять туристов из разных стран мира, вне зависимости от того, вакцинированы они от коронавирусной инфекции или нет.

При въезде в страну гражданам необходимо за 12-48 часов до посадки лично заполнить анкету на платформе madeirasafe.com, а также предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Отмечается, что результаты теста можно заранее загрузить на специальный сайт.

«Требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста касается всех, даже тех, кто привит уже признанными в Европе вакцинами от COVID-19», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день РФ еще не восстановила прямое авиасообщение с Португалией, поэтому прилететь на Мадейру можно только через третьи страны.

Согласно информации института, российские граждане смогут въехать на Мадейру только с действующей открытой шенгенской визой. Новых туристических виз в России Португалия не выдает с марта 2020 года.

Ранее стало известно, что Россия не собирается возобновлять авиасообщение с новыми странами минимум до конца майских праздников.