Член СПЧ отметил успешную работу Москальковой на посту омбудсмена

Член совета при Президенте по правам человека, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский оценил переназначение Татьяны Москальковой на пост уполномоченной по правам человека.

Госдума на заседании в четверг переназначила Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Такое решение было принято палатой по итогам рассмотрения кандидатур двух претендентов на пост омбудсмена. За Москалькову проголосовали 367 депутатов.

«Я лично обязан Татьяне Москальковой за вложенные усилия во время переговорных процессов по обмену и освобождению людей на Украине», — сказал он.

По его словам, Москалькова проделала большой объем работы во время пандемии.

«Это был серьезный тест на соблюдение прав россиян во время пандемии коронавируса», — добавил он.

Вышинский отметил успешную работу Москальковой на посту омбудсмена.

«Татьяна Николаевна продолжает очень успешно и эффективно справляться со своим нелегким и широким кругом обязанностей», — заключил он.