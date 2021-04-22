В Сербии стартовала вакцинация населения «Спутником V»

В Сербии в четверг, 22 апреля, началась вакцинация населения российским препаратом против коронавируса «Спутник V» без предварительной записи, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сербские граждане с 8.00 (9.00 мск) в белградском районе Нови-Београд могут получить по выбору американо-германскую или российскую вакцины.

На входе желающие привиться предъявляют личные документы и получают анкету, которую необходимо заполнить и указать желаемый препарат для иммунизации.

По данным властей Сербии, в стране одну дозу различных вакцин уже получили три миллиона человек, число прошедших полную вакцинацию почти достигло двух миллионов. Всего в стране проживают семь миллионов человек.

14 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявили о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Российский препарат уже зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек.