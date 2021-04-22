В Италии задержали сообщника виновника теракта 2016 года в Ницце

Полиция Италии задержали сообщника виновника теракта 2016 года в Ницце, жертвами которого стали 86 человек. Об этом пишет газета ANSA.

Как сообщается, задержанным подозреваемым является 28-летний албанец Эндри Елези. Его задержание произошло в Спаранисе, провинции Казерта итальянского региона Кампания. Мужчина был арестован по обвинению в поставке оружия виновнику трагедии 2016 года в Ницце Мохамеду Лахуайеджу Булелю, уроженцу Туниса.

По информации газеты, ордер на его арест выдал французский суд. Елези был опознан агентами из Неаполя и Казерты с помощью данных, полученных от Антитеррористической группы.