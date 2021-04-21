Байден предложил компенсировать фирмам время на вакцинацию сотрудников

Президент США Джо Байден предложил американскому бизнесу компенсировать оплачиваемое время для своих сотрудников, которые проходят вакцинацию, передает Reuters.

В качестве компенсации, предпринимателям предлагают оплачивать время, за которое сотрудники предприятий делают прививки. В качестве стандарта такого оплачиваемого отпуска в администрации Байдена назвали временной промежуток до 80 часов, или чуть больше трех дней.

Проект направлен на поддержку, в первую очередь, малого и среднего бизнеса — налоговые льготы в размере $511 в день за каждого сотрудника будут положены фирмам, число сотрудников которых не превышает 500 человек.

По данным администрации американского президента, на подобных предприятиях заняты до половины работников частного сектора США.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса — 31 350 025 случаев, по данным на вторник, 20 апреля.

Ранее в центре Нью-Йорка привившимся от COVID-19 раздали марихуану.