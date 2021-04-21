Глава Ленобласти прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал тезисы, с которыми выступил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Не скрою, я напрягся, когда президент говорил, что коммерческие кредиты регионов с высокой долговой нагрузкой будут замещены бюджетными кредитами. Но это чувство небольшой несправедливости длилось не больше минуты, потому что президент добавил, что регионы с низкой кредитной нагрузкой будут иметь возможность получения инфраструктурных кредитов. Главное условие – представление реальных проектов, открывающих новые возможности для людей», — отметил губернатор.

«У нас уже есть больше двух десятков таких проектов. Это два моста: через Волхов и через Свирь, проект развязки в районе Кудрово, расширение Колтушского шоссе, обход микрорайона Южный во Всеволожске, проект объезда Мурино на Токсово. Плюс проекты федерального уровня – развитие портовых комплексов Усть-Луга и Приморск и скоростного сообщения Санкт-Петербург-Москва. У Ленинградской области, благодаря взвешенной финансовой политике, долговая нагрузка минимальна, и я надеюсь, что мы будем иметь приоритетное права получения этих средств», — заявил Александр Горбенко.

По его словам, Ленинградская область также уже включилась в проект финансирования жилищного строительства за счет инфраструктурных облигаций.

«Для внедрения принципов социального казначейства мы создадим электронные паспорта для всех получателей соцуслуг. Это позволит перейти на беззаявительный характер соцпомощи, обеспечить своевременность всех выплат, упростит работу с документами, сократит личные визиты жителей в органы соцзащиты. Развитие электронных госуслуг — один из серьезных уроков пандемии, и мы его выучили», — рассказал Александр Дрозденко, комментируя социальный блок послания президента РФ.

«Уже сегодня Ленинградская область поэтапно закрывает «ковидные» госпитали и возвращает их в систему оказания медицинской помощи. Например, на днях прием больных с COVID-19 прекращен в Морозовской больнице», — сообщил Александр Дрозденко.

«В регионе уже сегодня нет машин скорой помощи старше пяти лет, но мы рассчитываем, что попадем в федеральную программу обновления автомобилей, поскольку в летний период в регионе резко возрастает количество жителей за счет петербуржцев», — отметил Александр Дрозденко объявленные главой государства планы отправить в сельскую местность еще 5 тыс. машин скорой помощи.