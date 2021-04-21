Более четверти россиян приняли решение не брать отпуск летом 2021 года

28% опрошенных россиян решили не брать отпуск летом текущего года и продолжат работать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

По информации опроса, 18% респондентов собираются провести отдых дома, 17% пока не знают, чем займутся во время отпуска, 10% отдохнут на даче или в деревне и еще 3% — в гостях.

Отмечается, что в путешествие отправятся 24% опрошенных, кроме того, большая часть из них преимущественно выбирает отдых на российских курортах — в Крыму и Краснодарском крае.

Согласно предоставленным данным, из граждан, собравшихся путешествовать в 2021 году, 6% отправятся в Крым, 5% — в Краснодарский край, еще 5% россиян поедут на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву, Санкт-Петербург и только 1% планирует посетить Калининградскую область. Поездку за границу планируют 7% россиян.

Анкетирование проходило с 15 по 19 апреля. Были опрошены три тысячи респондентов, которым уже исполнилось 18 лет. Граждане представляли разные округа РФ.

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