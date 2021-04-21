Аксенов заявил, что все ограничения по коронавирусу в Крыму пока сохранятся

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что все ограничения, действующие из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, пока будут сохраняться на территории региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как и были в прошлом сезоне, все ограничения сохраняются — имею в виду рекомендации Роспотребнадзора. Все в силе», — подчеркнул Аксенов.

По его словам, делать ПЦР-тест прилетающим в Крым не потребуется. Нужно сделать его будет только туристам, заселяющимся в гостиницах.

«Только в отелях», — подчеркнул Аксенов.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассчитывает внедрить COVID-сертификаты в июне. В Европе коронавирусом заразились 43 млн человек, из них скончались 980 тыс. пациентов.

Кроме того, РФ ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма.

Еще Крым расширил список с причастными к блокадам полуострова. В их числе первый президент Украины Леонид Кравчук.