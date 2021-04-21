В России выявлен 8 271 случай COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксирован 8 271 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи COVID-19 были выявлены в 83 регионах страны, при этом 12,2% заболевших не имели симптомов болезни. За сутки скончались 399 человек с коронавирусом, полностью выздоровели — 9 644 человека.

Наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировали в Москве (1988), Санкт-Петербурге (693) и Московской области (586).

За весь период пандемии в России выявлено более 4,7 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 106 тысяч с летальным исходом. Полностью вылечились более 4,3 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».