Путин подписал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы для кондукторов и водителей за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, лицу, выгнавшему из салона ребенка до 16 лет, если тот ехал без сопровождения взрослых и не оплатил проезд, будет грозить административная ответственность. При этом штраф для водителя составит 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 30 тысяч рублей.

Также отмечается, что административная ответственность предусматривается только в тех случаях, когда в действиях водителя или кондуктора нет признаков уголовного преступления, то есть в случаях, когда в результате принудительной высадки из транспорта с ребенком ничего не произошло.

С 7 марта в России действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо. Он подчеркнул, что такая ситуация создает угрозу для жизни несовершеннолетнего.