Генпрокурор Чехии заявил, что взрыв в Врбетице не был терактом

Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году не были терактом. Об этом написал генеральный прокурор Чехии Павел Земан на своей странице в Twitter.

По его словам, с юридической точки зрения это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение.

«По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или [нанести ущерб] обороноспособности Чехии», — написал генпрокурор.

Он также добавил, что это «дело исключительно политиков», и задался вопросом, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ.

Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов.

Последовали и ответные шаги Москвы. Вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке заявили, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.

Во вторник, 20 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения со стороны Чехии в причастности России к взрывам на складах являются безосновательными.