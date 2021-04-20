В России у чиновников изъяли незаконного имущества на 74 млрд рублей

Суды в минувшем году постановили изъять у чиновников незаконно нажитого имущества более чем на 74 млрд руб. Об этом сообщил глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин, передает РИА «Новости».

По его словам, в 2020 году прокурорами инициировано более 400 процедур контроля за расходами, при этом в суда направлено 53 исковых заявления.

«На конец отчетного периода судами удовлетворено 38 исков на общую сумму более 74 миллиардов рублей», — сказал Балдин на десятом Евразийском антикоррупционном форуме.

Он также добавил, что прокуроры занимаются специальными проверками, по результатам которых, если законность происхождения денег или имущества не подтверждена, прокурор обращается в суд. Балдин уточнил, что обязанность по доказыванию законности приобретения собственности возложена на чиновника.

Ранее Генпрокуратура самыми коррупционными регионами назвала Мордовию, Чувашию и Камчатку.