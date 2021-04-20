В России выявили 8 164 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 164 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 589 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 12,6% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 379 пациентов, полностью выздоровел 9 631 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 996), Санкт-Петербурге (687), Московской области (562), Ростовской области (235) и Нижегородской области (190).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 718 854 случая коронавирусной инфекции, из них 106 307 — с летальным исходом. Вылечились 4 343 229 человек.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в России еще недостаточно стабильная.