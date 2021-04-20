Крым расширил список с причастными к блокадам полуострова

Крым расширил список лиц, причастных к блокадам полуострова до семи человек, в их числе первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА «Новости».

«Ответят перед судом и энергетические террористы во главе с (бизнесменом, бывшим вице-премьером республики Ленуром) Ислямовым, и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового «постоянного представителя президента Украины в АРК» Бабина (экс-постпред президента Украины Борис Бабин - ред.)», — сказал парламентарий.

Ранее глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов заявил, что у рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму Украиной, есть доказательства причастности к водной блокаде полуострова бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В марте текущего года Константинов заявил, что за водную блокаду полуострова ответственны бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, а также лидеры организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.