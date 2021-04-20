В Роспотребнадзоре заявили о нестабильной ситуации с COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ еще недостаточно стабильная, передает РИА «Новости».

Она указала, что на протяжении месяца уровень заболеваемости коронавирусом пока существенно не уменьшается, невзирая на массовую вакцинацию.

«Цифры находятся примерно на одном уровне. Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация еще недостаточно стабильная», — сказала Пшеничная.

Отмечается, что число новых случаев COVID-19, выявляемых в России за 24 часа, не превышает 10 тысяч с 14 марта, уровень заболеваемости находится на уровне 8-9 тысяч в сутки.