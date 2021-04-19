Суд арестовал имущество экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Басманный суд города Москвы произвел арест денежных средств, а также имущества экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

«Судом разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте в размере около 230 млн рублей, €300 тыс. и $100 тысяч, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте», — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-секретарь суда подчеркнула, что данное имущество принадлежит супругам Шпигель, Белозерцеву, а также его родственникам.

Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигеля, обвиняемого в даче взяток Белозерцеву, а также жену бизнесмена Евгению Шпигель.

Белозерцев был арестован по делу о взятке. По подозрению во взяточничестве также были задержаны пятеро фигурантов дела. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн рублей.