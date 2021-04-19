Суд арестовал имущество экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021... Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021...
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021...
Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Басманный суд города Москвы произвел арест денежных средств, а также имущества экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

«Судом разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте в размере около 230 млн рублей, €300 тыс. и $100 тысяч, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте», — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-секретарь суда подчеркнула, что данное имущество принадлежит супругам Шпигель, Белозерцеву, а также его родственникам.

Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигеля, обвиняемого в даче взяток Белозерцеву, а также жену бизнесмена Евгению Шпигель.

Белозерцев был арестован по делу о взятке. По подозрению во взяточничестве также были задержаны пятеро фигурантов дела. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн рублей.