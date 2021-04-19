Познер обвинил журналистов в искажении его слов о Пушкине

Владимир Познер рассказал «Газете.Ru», что его ранее высказывание о «не русскости» поэта исказили журналисты. Телеведущий подчеркнул, что в данном случае он говорил не про национальную принадлежность Александра Пушкина, а про характер поэта и его лирику.

«Это заголовки, которые журналисты делают для того, чтобы привлечь внимание. Конечно, он русский. Я сказал, что он по характеру, конечно, «не русский». Потому что он светлый, улыбчивый и позитивный. Даже печаль в его произведениях ─ светлая, в отличие от большинства или, можно сказать, всех русских поэтов. А то, что я не считаю его русским поэтом ─ это глупость. Не могу сказать, что это ложь, но это преднамеренное искажение слов. Я могу только сказать, что я этого не говорил никогда», ─ заявил Владимир Познер.

Ранее Владимир Познер написал на своем сайте, что «Пушкин — не русский писатель, хотя он-то сам считал себя русским». Телеведущий объяснил, что мастерству поэта присущ «радостный свет», а это не характерно для русских авторов.