Познер обвинил журналистов в искажении его слов о Пушкине

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Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в... Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Владимир Познер рассказал «Газете.Ru», что его ранее высказывание о «не русскости» поэта исказили журналисты. Телеведущий подчеркнул, что в данном случае он говорил не про национальную принадлежность Александра Пушкина, а про характер поэта и его лирику.

«Это заголовки, которые журналисты делают для того, чтобы привлечь внимание. Конечно, он русский. Я сказал, что он по характеру, конечно, «не русский». Потому что он светлый, улыбчивый и позитивный. Даже печаль в его произведениях ─ светлая, в отличие от большинства или, можно сказать, всех русских поэтов. А то, что я не считаю его русским поэтом ─ это глупость. Не могу сказать, что это ложь, но это преднамеренное искажение слов. Я могу только сказать, что я этого не говорил никогда», ─ заявил Владимир Познер.

Ранее Владимир Познер написал на своем сайте, что «Пушкин — не русский писатель, хотя он-то сам считал себя русским». Телеведущий объяснил, что мастерству поэта присущ «радостный свет», а это не характерно для русских авторов.