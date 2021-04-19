Врач рассказал о новом экспресс-тесте для привившихся от COVID-19

Инфекционист, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков считает, что новый российский экспресс-тест для выявления в крови пациента антител после вакцинации от коронавируса поможет разгрузить лаборатории. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что резидент «Сколково» компания «Рапид БИО» и компания «Авивир» зарегистрировали первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что эту систему можно использовать в домашних условиях, а результат будет готов в течение 15 минут.

По словам Тимакова, раньше экспресс-тесты были только на определение IgM и IgG, то есть с чувствительностью к болезни. Новая система позволит определить чувствительность к специфическому S-белку.

«Можно будет узнать, не только переболел ты или нет, но и наличие у человека антител после прививки. Это будет более чувствительная тест-система, которую можно будет сдать и перед тем, как сделал прививку и после», — сказал эксперт.