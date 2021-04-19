Около 16 млн доз «Спутника V» выпущено в гражданский оборот

Около 16 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выпущено в гражданский оборот. Об этом заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, передает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.

По словам Логунов, в общей сложности произведено около 20 млн доз препарата.

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее стало известно, что РФПИ договорился с китайской фармкомпанией Hualan Biological Bacterin Inc. о производстве в Китае еще более 100 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год.