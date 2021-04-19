Турецкое СМИ удалило статью об одобрении производства в Турции «Спутника V»

Турецкая газета Yeni Şafak удалила со своего сайта публикацию о том, что в Турции одобрили производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Поисковик в издании больше не выдает соответствующую статью. Ссылок на эту новость и ее перепечатки в других онлайн-СМИ также нет.

В понедельник, 19 апреля, газета Yeni Şafak со ссылкой на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза сообщила, что Турция одобрила производство «Спутник V» на своей территории.

Позднее член научного совета при Минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил, что в настоящее время в республике идут испытания российского препарата «Спутник V», поэтому говорить об одобрении производства вакцины от COVID-19 пока рано.

По словам Афшина, журналисты могли некорректно понять заявление, он позвонил в связи с этим в СМИ, которому принадлежит статья. Там его заверили, что соответствующий материал отредактируют.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.