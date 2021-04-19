В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от коронавируса

Резидент «Сколково» компания «Рапид БИО» и компания «Авивир» зарегистрировали первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу центра.

Отмечается, что этот тест построен на методе иммуннохроматографического анализа (на основе реакции между антигеном и соответствующем ему антителом). Для проведения анализов необходима лишь одна капля крови пациента. Результат можно получить через 15 минут, а его достоверность составляет 96%.

В пресс-службе уточнили, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

По словам сооснователя «Рапид Био» Семена Покацкого, пройти тестирование человек может без врачей, в домашних условиях. В комплект с тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза сообщила, что Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V».