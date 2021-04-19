Россияне рассказали о самых грамотных профессиях

Россияне уверены, что учителя, юристы и журналисты чаще всего соблюдают правила русского языка, в отличие от представителей других профессий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Ромир».

Опрос был организован в марте, измерялось отношение соотечественников к уровню грамотности разных профессий. На вопросы ответили 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Учитывалось мнение людей, которые проживали во всех типах городов во всех федеральных округах Российской Федерации.

«Наиболее грамотными, по мнению россиян, являются учителя (70%). Более половины опрошенных (52%) считают, что самыми осведомленными в грамматике и правописании являются юристы, немного меньше респондентов уверены в компетентности журналистов (44%)», — уточняется в исследовании.

На четвертой позиции оказались врачи с 42%. На пятой и шестой строчках расположились инженеры и экономисты с 32% и 29% соответственно.

Минимальная уверенность в соблюдении правил русского языка у участников исследования к сотрудникам сферы общественного питания, продавцам-консультантам, водителям, а также к сотрудникам коммунальных служб — 2%.

Ранее сообщалось, что более половины россиян уверенно владеют интернетом.