Турция одобрила производство «Спутника V»

Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза.

«После исследований российская вакцина «Спутник V» была одобрена для производства в Турции», — указано в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что поставки российского препарата в страну могут начаться через четыре-пять месяцев. Он отметил, что промежуточный результат испытаний вакцины «выглядит как положительный».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.