Ученый предупредил об опасных последствиях потепления в России

Средняя температура воздуха в России в ближайшие 50 лет вырастет на 3-4°С, что приведет к опасным последствиям, предупредил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов. Об этом он рассказал в интервью каналу «МИР 24».

«Зимой температура повысится градуса на четыре – пять, а летом на два – три. Представьте себе такие изменения для европейской территории России», – рассказал ученый.

По его словам, потепление может привести к лесным пожарам, ареал которых в Сибири уже расширяется в сторону севера. Кроме того, из-за повышения температуры повышается влагосодержание атмосферы, что грозит шквалам, торнадо и экстремальными осадками. Также волны жары приведут к засухам, их частота и ареал распространения увеличатся.

При этом климатическому стрессу будут больше подвержены жители городов, так как температуры там выше из-за распространенности бетона и асфальта, а также меньшего количества зелени.

Ранее Росгидромет сообщил об ускорении климатических изменений в России.