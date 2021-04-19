В Петербурге мужчина рубил топором остановку
Семён Сонный
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В Санкт-Петербурге задержан мужчина, разгромивший остановку общественного транспорта топором, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он разбил топором рекламные щиты и стеклянные опоры остановки. В результате произошедшего никто не пострадал.
Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции, устанавливаются его мотивы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Московской области мужчина повредил топором стекла 12 автомобилей на парковке торгового центра. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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